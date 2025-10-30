



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رامین سمیعیان با بیان اینکه منابع آبی استان کرمانشاه به طور مستمر برای مقابله با شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان رصد می‌شوند گفت: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال و همزمان با آغاز مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی به تالاب‌های استان، احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بیشتر و پایش تالاب‌ها و منابع آبی استان در این موقع از سال برای مقابله با این بیماری با جدیت بیشتری انجام می‌شود.

سمیعیان افزود: روستا‌های اطراف تالاب‌های استان نیز به طور مرتب برای مقابله با شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان رصد می‌شوند.

وی با تاکید بر این که رعایت اصول امنیت زیستی نقش تاثیرگذاری در جلوگیری از بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌ها دارد، افزود: از صاحبان مرغداری‌ها می‌خواهیم رعایت موازین بهداشتی را برای ممانعت از شیوع احتمالی بیماری داشته باشند.

سمیعیان، علائم بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را تلفات بالا با سیر افزایشی در پرندگان عنوان کرد و افزود: این بیماری در طیور درمان ندارد و اگر طیور یک خانه در روستایی آلوده به بیماری تشخیص داده شوند، بر اساس پروتکل‌ها ناچار به معدوم‌سازی همه طیور آن منزل البته با پرداخت غرامت خواهیم بود.