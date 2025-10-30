به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی هلال‌احمر مازندران، امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ در ساعت ۲ بامداد، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان از گمشدن چهار نفر در جنگل‌های منطقه گلستان ۵ ایزدشهر اطلاع یافت.

بلافاصله تیم‌های امدادی: یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهید صالحی نور به همراه آمبولانس و یک تیم پشتیبان از مرکز پاسخگویی اضطراری هلال‌احمر نور به منطقه حادثه اعزام شدند.

عملیات جست‌وجو از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز شد و پس از ۴ ساعت تلاش مستمر در شرایط سخت جنگلی، امدادگران در ساعت ۱۰:۲۰ صبح موفق به یافتن افراد گمشده شدند.

این عملیات نجات که با هماهنگی کامل بین پایگاه شهید صالحی و مرکز پاسخگویی اضطراری هلال‌احمر نور انجام شد، نشان‌دهنده آمادگی و کارایی نیروهای امدادی در مواجهه با شرایط بحرانی است.

خوشبختانه تمامی چهار نفر گمشده در سلامت کامل به قرارگاه عملیاتی منتقل شدند.