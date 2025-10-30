دبیر سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور گفت: مرحله نهایی سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور، ۱۵ تا ۱۸ آبان‌ماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زارع شهرآبادی گفت: این دوره از جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور به نام شهید طهرانچی، رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی نامگذاری و عنوان «شهید طهرانچی؛ شهید راه قرآن و علم» برای این دوره انتخاب شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره سه بخش دارد، افزود: بخش نخست آن، بخش معارفی است که آزمون این بخش روز ۱۵ مهرماه در ۲۹ استان برگزار شد و از ۱۹۰ نفر شرکت کننده، ۳۸ نفر در مرحله اولیه ارزیابی حائز رتبه شدند. بررسی در مورد اعلام رتبه‌های برتر این مرحله ادامه دارد که به زودی اعلام خواهد شد.

مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بخش دوم این جشنواره، بخش هنری، فناوری و پژوهشی است؛ درمجموع ۳۸۰ اثر از دانشگاه‌ها به دبیرخانه اجرایی جشنواره در اصفهان ارسال شد. آثار این بخش در روز‌های ۲۰ تا ۲۲ مهر در واحد دانشگاه آزاد اصفهان با حضور ۲۸ داور مورد قضاوت اولیه قرار گرفتند که در مجموع ۵۹ نفر منتخب این بخش اعلام شده و به زودی نفرات برتر نهایی این بخش نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

زارع ادامه داد: بخش سوم این جشنواره، آوایی است که شامل هشت رشته ویژه بانوان دانشجو و ۱۰ رشته به آقایان دانشجو اختصاص دارد و رقابت‌های این بخش نیز در روز‌های ۱۶ و ۱۷ آبان برگزار می‌شود. دانشگاه آزاد واحد اصفهان از ۱۵ تا ۱۸ آبان میزبان ۴۶۰ دانشجو خواهد بود.

این مقام مسئول افزود: روز ۱۶ آبان از برگزیدگان بخش‌های معارفی، هنری، فناوری و پژوهشی نیز تقدیر می‌شود و روز ۱۸ آبان شاهد اختامیه بخش آوایی و تقدیر از برگزیدگان آن هستیم.

مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وجود بخش‌ها و رشته‌های متنوع رقابتی در این جشنواره مطابق با ذائقه دانشجویان گفت: با چنین رویکردی باید به دنبال احیای هویت قرآنی در میان دانشجویان باشیم.