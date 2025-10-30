دادستان مرکز استان خوزستان در بازدید از زندان دزفول، ضمن بررسی پرونده‌های بیش از ۳۰ مددجو و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با آنان، زمینه آزادی ۱۰ زندانی را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان به همراه حجت‌الاسلام کوتی، قاضی ناظر بر زندان‌ها، و مهدی آماده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول، در بازدیدی از زندان دزفول ضمن بررسی پرونده‌های بیش از ۳۰ تن از مددجویان و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با آنان، تصمیماتی برای آزادی تعدادی از زندانیان اتخاذ کردند. در نتیجه این بازدید، با پایان حبس هشت نفر موافقت و آزادی آنان قطعی شد

همچنین با دستور دادستان مرکز استان، زمینه آزادی دو زندانی معسر فراهم شد که بخشی از بدهی این زندانیان از طریق کمک‌های انجمن حمایت از زندانیان پرداخت شد تا آنها نیز به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

خلفیان در این بازدید با تأکید بر لزوم پایش مستمر زندان‌ها اظهار داشت: بررسی دقیق و منظم وضعیت زندانیان و پرونده‌های آنان، تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری و رفع مشکلات قضایی مددجویان دارد.

وی افزود: حضور جدی و پیوسته قضات در زندان‌ها و دیدار مستقیم با زندانیان، علاوه بر بهبود روند رسیدگی به پرونده‌ها، باعث کاهش مشکلات و استرس‌های ناشی از وضعیت نامشخص زندانیان می‌شود.

در این بازدید، مهدی آماده، دادستان عمومی و انقلاب دزفول نیز گزارشی از وضعیت زندانیان و اقدامات صورت‌گرفته در این زندان ارائه داد.

در حاشیه این بازدید، به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و هفته گرامیداشت پرستار، از پرستاران بخش بهداری زندان دزفول با اهدای لوح سپاس تقدیر شد. دادستان مرکز خوزستان در این مراسم از زحمات و تلاش‌های این پرستاران در رسیدگی به وضعیت سلامت زندانیان قدردانی کرد.