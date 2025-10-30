به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته پدافند غیر عامل و با حضور مسئولان شهرستان دانش آموزان دختر تکابی رزمایش خروج اضطراری و اطفاء حریق در مدرسه را برگزار کردند.

در این رزمایش دانش آموزان دختر تکابی با صدای آژیر خطر بلافاصله با حفظ خونسردی و با پناه گیری اصولی کلاس‌های خود را به مقصد پناهگاه تخلیه و در محلی امن پناه گرفتند.

در این رزمایش دانش آموزان ضمن مواجهه با آتش سوزی ایجاد شده در مدرسه ، آتش مذکور را خاموش و با موفقیت عملیات اطفاء حریق را انجام دادند.

اهداف این مانور خروج بموقع و ایمن از کلاس‌ها، اطفاء حریق، و کمک به مصدومان فرضی بود که دانش آموزان با موفقیت موارد مذکور را عملیاتی کردند.