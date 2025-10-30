به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه به مناسبت موفقیت بانوان ورزشکار ایران در پیامی نوشت: "قهرمانی‌های ارزشمند تیم‌های ملی والیبال و فوتسال دختران سخت‌کوش ایران عزیز در بازی‌های آسیایی بحرین را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و به‌ویژه دختران ورزشکار و باانگیزه میهن‌مان صمیمانه تبریک می‌گویم.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: یقین دارم این موفقیت‌های پی‌درپی، که نام ایران را در عرصه جهانی بلندآوازه می‌کند، بی تردید نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ورزش بانوان ایران و الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر رشد، تلاش و افتخارآفرینی خواهد بود. "

تیم فوتسال دختران ایران با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل چین به مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین دست یافت. همچین تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران هم با شکست اندونزی صاحی نشان طلای بازی‌های آسیایی جوانان شد.