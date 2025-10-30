به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ دستیار رئیس سازمان بهزیستی کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی در آیین رونمایی از سند زیست‌بوم مسئولیت اجتماعی استان سمنان، با تأکید بر اهمیت نهادینه‌سازی مشارکت‌های اجتماعی، از تدوین سیاست‌ها و راهبردهای جدید سازمان بهزیستی در این حوزه خبر داد.

حمید قلی‌پور با بیان اینکه رویکرد جدید سازمان بهزیستی در استفاده از ظرفیت‌های مردمی است افزود: ۱۰ سیاست سازمانی در سطح ملی تدوین شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در حوزه مشارکت‌های مردمی قرار دارد.

قلی پور گفت:سند زیست‌بوم مسئولیت اجتماعی نیز ، در راستای همین سیاستها و راهبردها ،با شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های استان‌ها در حال اجراست و سند زیست‌بوم مسئولیت اجتماعی هم به‌عنوان یک سند بالادستی برای هدایت برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای است.

دستیار ارشد رئیس سازمان بهزیستی کشور یکی از نمونه‌های موفق استفاده از ظرفیت اجتماعی را صفر شدن نیاز به ویلچر کودک در ۸ استان کشور عنوان کرد و گفت: این موفقیت حاصل مشارکت اجتماعی و همکاری مردمی است.

نسیمی مدیرکل بهزیستی استان سمنان هم با اشاره به جایگاه استان سمنان در اجرای این طرح ملی گفت: بهزیستی استان سمنان رونمایی از این سند، مسیر جدیدی در تعاملات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و این سند به ما کمک می‌کند تا به جای اجرای برنامه‌های جزیره‌ای، با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، گام‌های محکم‌تری در مسیر توسعه اجتماعی برداریم.



