«ابراهیم عزیزی» در سفر به مهران وضعیت این مرز را رصد و بر توسعه اقتصادی مبتنی بر ظرفیت مرز و رفع مشکلات زیربنایی استان ایلام تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بازدید از مرز مهران گفت: یکی از محور‌های جدی پیگیری ما، تقویت اقتصاد متکی بر مرز است؛ تا مرز به عنوان یک فرصت و آورده پایدار برای مردم منطقه عمل کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با همراهی سارا فلاحی و فریدون همتی، نمایندگان مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و احمد کرمی، استاندار ایلام، ضمن بررسی میدانی مسائل؛ از خواسته‌های مردم در حوزه‌های مختلف نیز مطلع شد.

کمیسیون امنیت ملی در این سفر تلاش می‌کند تا با بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، راه کار‌هایی برای توسعه همه‌جانبه و تأمین امنیت پایدار در استان ایلام تدوین و عملیاتی کند.

