تصادف شدید پراید و کامیون در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شهرام مومنی با بیان اینکه حوالی ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح امروز ۸ آبان ۱۴۰۴ دو خودروی پراید و کامیون در بلوار خرمشهر با هم برخورد کردند گفت : یک دستگاه خودروی نجات از نزدیک‌ترین ایستگاه به محل حادثه در بلوار خرمشهر اعزام شد.

وی با بیان اینکه در این حادثه ۲ زن مصدوم شده بودند افزود: زن ۶۵ ساله محبوس شده در خودروی پراید با کمک ست هیدرولیک نجات یافت.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت همچنین با اشاره به اینکه زنی ۵۵ ساله هم مصدوم شده بود گفت: مصدومان این حادثه با کمک نیرو‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.