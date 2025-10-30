پخش زنده
متخصصان زنجیره فولاد کشور؛ نخستین بار محصول نوآورانه پوشش محافظتی آهن اسفنجی را تولید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداسیما ، این پوشش محافظتی نوین که در حاشیه همایش فولاد ۱۴۰۴ کیش، رونمایی شد، با هدف جلوگیری از بازاکسیداسیون آهن اسفنجی طراحی شده و با افزایش مقاومت سایشی محصول، کاهش گرد و غبار و ریزدانهها و حذف خطر خودسوزی، ایمنی و پایداری ذخیرهسازی را بهطور چشمگیری ارتقا میدهد.
بهدلیل قابلیت نگهداری طولانیمدت و بیخطر آهن اسفنجی، گامی مهم برای افزایش بهرهوری و صادراتپذیری صنعت فولاد محسوب میشود.
آهن اسفنجی که به نام DRI (Direct Reduced Iron) نیز شناخته می شود، محصولی است که از احیای مستقیم سنگ آهن به دست می آید.
این ماده با استفاده از گاز طبیعی یا زغال سنگ احیا می شود و به دلیل ویژگی های خاص خود مانند درصد بالای آهن و ناخالصی های کم، در صنعت فولادسازی به میزان بالایی مورد استفاده قرار می گیرد.
ساختار آهن اسفنجی به شکلی است که در آن تعداد زیادی حفره های کوچک وجود دارد که به آن شباهتی به یک اسفنج می دهد.
آهن اسفنجي معمولا داراي حدود نود درصد آهن فلزي است که ميل زيادي به ترکيب با اکسيژن دارد و از طرفي سطح ويژه بسيار بالايي دارد که اکسيداسيون مجدد (خود سوزي) آن را تشديد ميکند. بنابراين در فاصله توليد تا مصرف، خطر اکسيداسيون مجدد آهن اسفنجي همواره وجود دارد.
اين پديده در تودههاي آهن اسفنجي در حين حمل و نقل بر نوار نقالهها در کارخانه، در حين حمل و نقل در مسيرهاي طولاني توسط کاميون، راه آهن و کشتي و همچنين در حين ذخيرهسازي آن در انبارها و سيلوها ممکن است رخ دهد.
خودسوزي آهن اسفنجي که با احتراق و سوختن آن همراه است باعث بروز مشکلاتي از قبيل به هدر رفتن آن، توقف و کاهش توليد، صدمه ديدن وسايل حمل و نقل و ذخيرهسازي و خسارات فراوان ديگري ميگردد. تحقيقات نشان ميدهد، يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر اکسايش مجدد و خود سوزي آهن اسفنجي، خصوصيات مواد مصرفي در توليد آن است، که در اين زمينه تاکنون تحقيق پايهاي در خصوص ايجاد ارتباط بين خواص مواد اوليه و رفتار اکسيداسيون آهن اسفنجي صورت نگرفته است.