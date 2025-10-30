پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان سمنان از خادمیاران رضوی برای خدمات رسانی در عرصه های گوناگون محرومیت زدایی تمجید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️حجت الاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با جمعی از مسئولان کانونهای خدمت رضوی آستان قدس و استان سمنان با تاکید بر فعالیت نیروهای توانمند در کانون های خدمت رضوی گفت: خادمیاران رضوی باید با روحیه جوانی، آموزش و اصلاح مداوم، خدمترسانی را گسترش دهند.
رئیس مرکز خادمیاری و کانونهای خدمت رضوی آستان قدس رضوی هم گفت: هماکنون بیش از ۱۶۰ هزار خادمیار و یاور رضوی در کشور در حال خدمت به مردم هستند که از این تعداد، ۶ هزار نفر در استان سمنان فعالیت دارند.
احمد میرزاده، با بیان اینکه مأموریت اولیه شبکه خادمیاری تسهیل زیارت و خدمت به محرومان بود، افزود: این شبکه با رویکردی اجتماعی و مردممحور گسترش یافت و حوزههای گوناگونی را برای ترویج سیره امام رضا(ع) و فرهنگ رضوی در دستور کار قرار داد.
میرزاده عمده فعالیت های این شبکه را اهدای جهیزیه، تسهیل ازدواج، ترویج فرزندآوری، آزادسازی زندانیان، مشاوره، اشتغالزایی و توانمندسازی عنوان کرد و گفت: یکی از مأموریتهای ویژه خادمیاران، پاسخگویی به نامهها و درخواستهایی است که از سوی زائران در صندوقهای حرم مطهر امام رضا(ع) انداخته میشود و این ارتباط عاشقانه از طریق شبکه خادمیاری پیگیری می شود.
مدیر کانون خدمت رضوی استان سمنان هم گفت: سال گذشته بیش از ۱۹ هزار نفر از مردم این استان از خدمات پزشکی و درمانی کانون سلامت رضوی بهرهمند شدند و در ششماهه نخست امسال نیز بیش از ۸ هزار نفر از خدمات سلامت آستان مقدس رضوی در استان سمنان استفاده کردهاند.
حسن سعدالدین با بیان اینکه کانونهای ۲۰گانه تخصصی خدمت رضوی در همه شهرستانهای استان سمنان فعال هستند، گفت: این کانونها در حوزههای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، سلامت و محرومیتزدایی خدمات ارزشمندی ارائه میدهند.