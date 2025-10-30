مسابقات والیبال جایزه بزرگ آزاد سپیدان، با قهرمانی تیم اسنوای اردکان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس هیئت والیبال شهرستان سپیدان گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، مسابقات والیبال جایزه بزرگ دسته جات آزاد این شهرستان با حضور هفت تیم در ۲ گروه سه و چهار تیمی و به صورت دوره‌ای در مجموعه ورزشی انقلاب شهر اردکان برگزار شد.

امید شاه حسینی افزود: در دیدار پایانی این مسابقات که بین تیم‌های اسنوای اردکان و سروقامتان خلیلی برگزار شد، تیم اسنوای اردکان سه بر صفر به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را کسب کرد.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.