به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: این رزمایش در راستای ایجاد هماهنگی بین واحد‌های درون و برون سازمانی، افزایش آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری، حفظ زیر‌ساخت‌های حیاتی، مدیریت بحران ناشی از تهدیدات دشمن و شناسائی نقاط آسیب‌پذیر، مقابله و کنترل حوادث به‌منظور کاهش خسارات، آمادگی و استفاده از تجهیزات و نفرات جایگزین برای بهره‌برداری موقت از تأسیسات جهت تأمین سوخت مورد نیاز جنوب استان آذربایجان غربی و شناسائی نقاط قوت و قابل بهبود در حوادث احتمالی در سه مرحله از پیش برنامه‌ریزی‌شده برگزار شد.

رحمت حاجی زاده افزود:این رزمایش فرضی در سه مرحله (عملیات اطفاءحریق فرضی نفتکش در سکوی بارگیری، ایجاد حریق فرضی در مخزن تاسیسان انبار نفت، حمله سایبری و ایجاد اختلال در سامانه هوشمند اجرا شد.

وی تصریح کرد در این رزمایش فرضی تیم‌های شرکت کننده تغییر تجهیزات و ادوات جایگزین به منظور بازسازی تأسیسات و پایش و سرشماری نیرو‌ها در عملیات، اطفاء حریق و بازگرداندن سیستم توزیع فرآورده‌های نفتی در مجاری عرضه از حالت برخط به حالت (مکانیکی) را تمرین کردند.