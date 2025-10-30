تشکیل دبیرخانه مردمیسازی مدیریت شهری در شهرداری تهران
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از تشکیل دبیرخانه مردمیسازی مدیریت شهری در شهرداری خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،نرگس معدنی پور،از تشکیل دبیرخانه مردمیسازی مدیریت شهری طبق بند الف تبصره ۱۵ برنامه و بودجه مصوب ۱۴۰۴ شهرداری تهران در معاونت اجتماعی خبر داد و بر ضرورت جلب مشارکتهای اجتماعی شهروندان در اداره شهر و مدیریت یکپارچه اعتبارات مصوب در حوزه مشارکتهای اجتماعی در شهرداری تهران تأکید کرد.
وی با اشاره به سابقه تشکیل دبیرخانه آموزشهای شهروندی در معاونت اجتماعی شهرداری تهران گفت: در دوره ششم مدیریت شهری تلاش شد تا با تشکیل دبیرخانه متمرکز آموزش های شهروندی، اعتبارات پراکنده در این حوزه ساماندهی شود. این دبیرخانه با هدف هماهنگی و انسجام در سیاستگذاری و اجرای برنامههای آموزش شهروندی اقدامات خوبی در این خصوص انجام داده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با انتقاد از حذف برخی زیرساختهای فرهنگی در شهرداری در دوره قبل، افزود: خانههای خدمات اجتماعی در سرای محلات میتوانست نقش مهمی در توانمندسازی و مشارکت مردمی ایفا کند که در دوره قبل در ماموریتهای سراهای محلات حذف شد و باتوجه به اهمیت این ماموریت ضرورت دارد که در تعریف جدید ماموریت های سرای محلات مجددا احیا شود.
وی با تأکید بر تفاوت مفهومی میان مشارکت اجتماعی، کار داوطلبانه و مردمیسازی، گفت: دبیرخانهای که پیشتر با رویکرد کار داوطلبانه و جهادی باید فعال می شد، مصوبه شورا را داشت که باید احیا شود. ما به دنبال تعریف دقیقتری از مردمیسازی هستیم که فراتر از فعالیتهای داوطلبانه است.