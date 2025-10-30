معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور، آموزش هدفمند و به‌کارگیری فناوری‌های نوین (مانند هوش مصنوعی) را دو موتور محرک اصلی برای دستیابی به حکمرانی مطلوب معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دوره آموزشی حکمرانی استانی در زنجان با هدف ارتقای دانش و مهارت مدیران استانی، فرمانداران وبخشداران برگزارشد.

معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در این مراسم با اشاره به نقش آموزش دربرگزاری موفق انتخابات و بهبود حکمرانی استانی گفت: آموزش‌های هدفمند می‌تواند به ارتقای کارایی و شفافیت نظام مدیریتی کشور کمک کند.

براتی سه اصل شفافیت، مشارکت مردمی وکارایی را پایه‌های حکمرانی مطلوب دانست و تأکید کرد استفاده از فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز تحول در مدیریت و کاهش فساد اداری شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان نیز بر لزوم التزام به اصول قانون اساسی و استقرار حکمرانی اسلامی و مردمی تأکید کرد.

بیات‌منش با اشاره به اینکه حکمرانی مطلوب بر چهار اصل عدالت، پاسخگویی، شفافیت و مشارکت مردمی استوار است، افزود: «اجرای عادلانه قانون، پاسخگویی مسئولان به مردم و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها ازمهم‌ترین الزامات بازسازی اعتماد عمومی است.»

شفقت مشاورعالی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی هم به ضرورت حکمرانی برگزاری دوره‌های آموزشی استانی اشاره کرد

وی ضمن تشریح ساختار سه‌گانه حکمرانی هوشمند در مدل‌های جهانی شامل حوزه فیزیکی، اطلاعاتی و شناختی، بر اهمیت تربیت مدیران راهبردی و توانمند دربهره‌گیری از فناوری‌های نوبرای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری عملی تأکید

استادان این دوره آموزشی به تشریح تفاوت‌های مفهومی بین حکمرانی، مدیریت و راهبرد درنظام اداری و فناوری مدیریت بحران‌های امنیتی. حکمرانی مبتنی بر سواد رسانه مدیرتی بحران‌های طبیعی پرداختند.