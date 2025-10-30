پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان رضوی گفت: توقع ما از دستگاههای اجرایی این است که مسیر را برای بخش خصوصی هموار و تسهیلگری کننند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در حاشیه قدردانی از واحدهای نمونه استاندارد سال ۱۴۰۴ گفت: توسعه پایدار و رونق اقتصادی استان نیازمند محصولات با کیفیت است. ارتقای کیفیت و تضمین آن، اعتماد مردم به تولیدات داخلی را افزایش میدهد و این موضوع باید در دستور کار تمامی واحدهای تولیدی قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی افزود: همت بخش خصوصی در افزایش ۳۵ درصدی صادرات استان در ۶ ماه اول امسال قابل تقدیر است. این موفقیت در شرایطی به دست آمده که در سطح کشور، رقم صادرات صفر بوده است.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر لزوم همافزایی بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اعتماد به بخش خصوصی میتواند منجر به ارتقای کیفیت کالاها و افزایش اعتماد مردم به تولیدات داخلی شود.
مظفری افزود: همه این تلاشها در نهایت منجر به ارتقای کیفیت، افزایش تولید و توسعه پایدار برای استان خواهد شد.