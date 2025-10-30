به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به زائران و مسافران، نخستین جایگاه سوخت در مسیر برگشت آزادراه قم–گرمسار امروز به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

این جایگاه دارای ۸ نازل سوخت بنزین و ۸ نازل گازوئیل است و به عنوان اولین جایگاه سوخت در محدوده استحفاظی مسیر برگشت این آزادراه، خدمات‌رسانی به خودرو‌های سبک و سنگین را آغاز کرده است.

ظرفیت ذخیره‌سازی این مجموعه ۹۰ هزار لیتر بنزین و ۹۰ هزار لیتر گازوئیل است که امکان تأمین پایدار سوخت برای تردد‌های پرحجم این محور مواصلاتی را فراهم می‌سازد.

بهره‌برداری از این جایگاه، گامی مهم در ارتقای ایمنی سفر، افزایش رفاه زائران و کاهش دغدغه تأمین سوخت در مسیر بازگشت از قم به سمت گرمسار به‌شمار می‌رود.

پیش از این در مسیر اتوبان قم گرمسار، ۳ جایگاه با ۶۰ نازل به مسافران خدمت رسانی می‌کرد.