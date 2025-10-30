به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس ارشد امور عشایر استان گفت: عشایر در این کوچ با گذر از ایلراه‌های هزار چمه، تنگ فاله، دزپارت، تاراز و کوه سفید به مناطق گرمسیری می روند.

غریب شاهی افزود: عشایر استان چهارمحال و بختیاری با حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک ۸۴ درصد نیاز گوشت قرمز استان تولید می‌کنند.

به گفته وی شهرستان کوهرنگ با ۱۲ هزار ۴۲۸ خانوار بیشترین جمعیت عشایری استان چهارمحال و بختیاری را دارد.