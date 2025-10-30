شهردار تهران با انتقاد از مصوبه جدید در خصوص حریم پایتخت گفت: هیچ دستگاهی حق تغییر قانون حریم را ندارد و اقدام اخیر وزارت کشور و راه و شهرسازی برخلاف مصوبه دولت و دستور رئیس‌جمهور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا زاکانی گفت: هیچ‌کس مجاز به ایجاد مصوبه جدید در خصوص حریم نیست، چرا که قانون در این زمینه کاملاً شفاف است. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۲ درباره حفظ و گسترش نیافتن حریم، شهرداری مسئول صیانت از آن است و متمم قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۷۲ نیز همین موضوع را تأکید کرده است.

وی افزود: طرح‌هایی که اخیراً درباره حریم مطرح می‌شود ناشی از بی‌اطلاعی است. اقداماتی که از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور، استانداری تهران و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته، خطای بزرگی و اقدامی غیرقانونی است. اگر این روند ادامه یابد، موجب گسترش بی‌ضابطه حاشیه‌ها، افزایش آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و شکل‌گیری فساد خواهد شد.



شهردار تهران افزود: در این زمینه با وزرای راه و کشور گفت‌و‌گو کرده‌ام و قرار است جلسه‌ای مشترک برای تصمیم‌گیری نهایی برگزار شود. بااین‌حال، اقدام اخیر برخلاف دستور رئیس‌جمهور و مصوبه دولت بوده و هر تصمیمی خارج از چارچوب قانون، از نظر مدیریت شهری باطل محسوب می‌شود.