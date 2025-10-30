پخش زنده
نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین اعلام کرد: از مدیرکل انتظار میرود اظهارات خود را فقط بر اساس شواهد معتبر و قابل تأیید قرار دهد و از اظهار نظرهای بیاساس یا با انگیزههای سیاسی در مورد برنامه هستهای صلحآمیز ایران خودداری کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگی ایران در وین در صفحه شبکه ایکس نوشت: رویکردی که برخی طرفهای غربی دنبال کردهاند، ایجاد عمدی یک بحران مصنوعی و متعاقباً تلاش برای نشان دادن خود به عنوان حلکننده وضعیتی بوده است که خودشان ایجاد کردهاند. مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید احتیاط لازم را به خرج دهد و از درگیر شدن در چنین اقدامات گمراهکننده و غیرسازندهای که بیطرفی و صداقت حرفهای آژانس را تضعیف میکند یا به آنها اعتبار میبخشد، خودداری کند. از مدیرکل انتظار میرود اظهارات خود را صرفاً بر اساس شواهد معتبر و قابل تأیید قرار دهد و از اظهار نظرهای بیاساس یا با انگیزههای سیاسی در مورد برنامه هستهای صلحآمیز ایران خودداری کند.