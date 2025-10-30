به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان گفت: یک قلاده خرس قهوه‌ای که در حال عبور از عرض جاده بوده است در برخورد با خودروی وانت در جاده کمربندی این شهرستان تلف شد.

محمدرضا میرسلیمانی افزود: بسیاری از جاده‌های عبوری مناطق حفاظت شده، بدون تمهیدات ایمنی مانند علائم هشدار دهنده، گاردریل و زیرگذر‌های امن است و شرایطی مرگبار را برای حیوانات از جمله خرس قهو‌ه‌ای به وجود آورده است.

وی بیان کرد: خشکسالی‌های پیاپی و دست درازی انسان ها به زیستگاه های حیات وحش ، عرصه های منابع طبیعی را بر حیات وحش تنگ کرده و آنها را برای یافتن آب و غذا به محل سکونت گاه انسان‌ها کشانده است.