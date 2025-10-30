پخش زنده
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپوراهواز از مصدوم شدن ۹ نفر بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو در محور اندیمشک به اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران احمدی بلوطکی با اشاره به برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو در محور اندیمشک به اهواز پس از منطقه رداده در شامگاه چهارشنبه، گفت: در این حادثه ۵ مرد با سنین ۲ ماهه، ۱۸، ۱۹، ۳۰ و ۴۴ ساله و چهار نفر زن با سنین پنج ساله، ۶ ساله، ۳۸ و ۵۶ ساله مصدوم شدند.
وی افزود: شدت آسیبها در برخی موارد به اندارهای بود که نیازمند انتقال فوری به مراکز درمانی داشتند.
احمدی بلوطکی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، سه دستگاه آمبولانس از اورژانس به محل اعزام شدند و ۶ نفر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل و سه نفر دیگر در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند.
رییس پلیس راه خوزستان پیش از این اعلام کرد که جاده شوش و اندیمشک خطرآفرینترین محور خوزستان هستند.