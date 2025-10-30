به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سامان اظهار کرد: در راستای تسریع در روند ارائه خدمات حمایتی و اعطای وام‌های اشتغال‌زایی امروز و فردا از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ آماده خدمت‌رسانی به مراجعان است.

سهراب عرب افزود: هدف از اجرای این طرح، تسهیل در ارائه خدمات حمایتی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت در مناطق مختلف شهرستان است.