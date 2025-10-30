کارشناس بازار سرمایه از ورود بورس به مرحله جدیدی از تثبیت ساختاری و بازسازی اعتماد در هفته نخست آبان خبر داد.

امیرحسین بیطرفان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: مجموعه‌ای از نشانه‌ها از جمله رشد شاخص هم‌وزن، افزایش ارزش معاملات و انتشار گزارش‌های مالی امیدوارکننده، حکایت از شکل‌گیری روندی مثبت و پایدار در بازار دارد.

وی افزود : بازار سرمایه پس از حدود ۱۹ ماه نوسانات شدید، فشار عرضه و بی‌اعتمادی عمومی، اکنون وارد مرحله‌ای از تثبیت و بازسازی اعتماد شده است. این تغییر فاز به‌خوبی نشان می‌دهد که بازار در حال خروج از رکود روانی و رفتاری گذشته و حرکت به سمت ثبات، تحلیل‌پذیری و رشد منطقی است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر، رشد شاخص هم‌وزن در مقایسه با شاخص کل است؛ شاخصی که بیشتر بیانگر وضع شرکت‌های کوچک و متوسطی است که از نظر بنیادی عملکرد مناسبی داشته‌اند.

به گفته او، این رشد بیانگر آن است که فعالان بازار به سهام ارزنده و دارای چشم‌انداز سودآوری عملیاتی توجه بیشتری نشان داده‌اند.

بیطرفان ادامه داد: در هفته‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌ها گزارش‌های ۶ ماهه خود را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند و این گزارش‌ها عموماً حاکی از بهبود درآمدهای عملیاتی، کنترل هزینه‌ها و چشم‌انداز مثبت سودآوری شرکت‌هاست.

او تصریح کرد: ارزش معاملات خرد در هفتم آبان از مرز ۱۴ هزار میلیارد تومان عبور کرد و میانگین ارزش معاملات در ۳۵ روز گذشته نیز روندی صعودی را نشان می‌دهد. این داده‌ها تأییدی بر بازگشت تدریجی اعتماد و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است.

بیطرفان با تأکید بر اینکه روزهای خوب بازار الزاماً به معنای مثبت بودن مداوم شاخص‌ها نیست، توضیح داد: تعادل بین عرضه و تقاضا، تحلیل‌پذیری قیمت‌ها و بازگشت منطق به رفتار سهام‌داران، نشانه‌هایی از سلامت و پویایی بازار است؛ روندی که پس از مدت‌ها بی‌ثباتی، اکنون در حال نهادینه شدن است.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به انتشار گزارش‌های مالی مناسب، رشد معاملات، و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران، می‌توان گفت بورس ایران در حال تجربه آغاز یک دوره جدید از ثبات، شفافیت و پویایی اقتصادی است. این شرایط می‌تواند در ماه‌های آینده زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های تازه، رونق تولید و بهبود فضای اقتصادی کشور شود.