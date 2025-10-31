به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ موسی بزرگی گفت: با هدف مکاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد مسافران در جاده تهران - مشهد ، توقیف روزانه و ساعتی خودرودر انتظار رانندگان متخلف و دارای تخلف حادثه ساز است.

وی افزود:با توجه به جغرافیای کویری و یکنواخت و هموار بودن جاده‌های استان سمنان ، سرعت غیر مجاز یکی از تخلفات حادثه ساز مهم در این استان است .

به گفته وی ، سرعت خودروها در این مسیر پر تردد ، با استفاده از سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های کنترل سرعت و نیز با حضور تیم‌های ویژه کنترل سرعت، گروه کنترل عملیات ترافیک، کنترل نامحسوس و همچنین تیم ویژه پایش هوایی با استفاده از ریز پرنده‌های هوشمند سنجش و با متخلفان برخورد قاطع می شود .

وی افزود:با توجه به حادثه ساز بودن تخلف سرعت غیر مجاز خودرو‌های متخلف متناسب با نوع تخلف اعمال قانون شده به توقیف ساعتی و یا توقیف در پارکینگ این خودرو‌ها و همچنین درج نمره منفی در سوابق رانندگی و گواهینامه راننده متخلف اقدام خواهد شد.