به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف پرونده اختلاس ۱۶۰ میلیارد ریالی در یکی از بانک های میامی خبر داد.

سردار سیدعلی میراحمدی افزود: پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان با اشرافیت کامل اطلاعاتی، پی برد یکی از مسئولان بانک در میامی با سوء استفاده از موقعیت شغلی مرتکب اختلاس ۱۶۰ میلیارد ریالی شده است.

وی افزود: پلیس پس از جمع آوری اخبار و اطلاعات و مستندات کامل، متهم را دستگیر و با تکمیل پرونده و دستور قضایی روانه زندان کرد.