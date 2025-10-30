پخش زنده
مدیرعامل آبفای کشور گفت: تأمین و تخصیص آب صنایع آببَر که در حال استفاده از آب متعارف هستند، باید از طریق پساب، آب دریاها و بازچرخانی آب صورت پذیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرعامل آبفای کشور با بیان اینکه تاکنون ۳۲۰ میلیون مترمکعب پساب در قالب ۷۸ قرارداد به صنایع واگذار شده است، گفت: به استناد بند ۳ ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تأمین و تخصیص آب صنایع آببَر که در حال استفاده از آب متعارف هستند، باید از طریق پساب، آب دریاها و بازچرخانی آب صورت پذیرد.
ناهید خدادادی گزارش می دهد