به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با تشکیل کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی که با حضور مدیران کل منابع طبیعی، صمت و اعضای کاگروه از نمایندگان تشکل‌ها صبح امروز به میزبانی صنعت؛ معدن و تجارت برگزار شد، بازسازی معادن خاتمه یافته در دستور کار کارگروه قرار گرفت.

همچنین در این کارگروه موضوعات اجتماعی و ساماندهی نحوه برداشت ۲ معدن در شهرستان‌های تکاب و سلماس بررسی و مقرر گردید در بازدید‌های مشترک دستورات ساماندهی ابلاغ گردد.

کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی به منظور بهره‌گیری از پتانسیل حفاظت قانونی و در راستای توافقنامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت مقررات حاکم بر قوانین منابع طبیعی و معادن تشکیل گردیده است.