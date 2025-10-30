پخش زنده
۷۰۰ برنامه برای ارتقای آمادگی و مقابله با تهدیدات در زنجان تدوین شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل پدافند غیرعامل استان زنجان گفت:امسال بیش از ۷۰۰ برنامه در سطح استان برای ارتقای آمادگی و مقابله با تهدیدات در نظر گرفته شده که شامل نشستها، دورههای آموزشی و مانورهاست.
بابایی افزود: در کنار تهدیدات سایبری با تهدیدات زیستی، اقتصادی و فرهنگی مواجه هستیم که شامل یک جنگ تمام عیار ادراکی، شناختی و ترکیبی است.
وی گفت:یکی از تهدیدات مهم شیمیایی است که برای اولین بار در استان زنجان مانور تهدید شیمیایی در خطر در محل یک کارخانه برگزار شد.
بابایی افزود: در حوزه پدافند غیرعامل، تلاشهایی برای کاهش آسیبپذیریها و ارتقای زیرساختهای حساس صورت گرفته است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان زنجان گفت: دستورالعملهای متعددی، از جمله دستورالعملهای شهید آبشناسان و شهید حجازی برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی و تداوم کارکرد در شرایط اضطراری صادر شده است.
بابایی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته ۲۸۶ نانوایی در استان دو گانه سوز شده است، گفت: با تشکیل تیم کارشناسی و همکاری شهرداری تا کنون ۲۳ پناهگاه در شهر زنجان شناسایی و علامت گذاری شده است.
وی همچنین، بر اهمیت آموزش و فرهنگ سازی در جامعه تأکید کرد و گفت: این اقدام با این هدف صورت میگیرد تا مردم در مواجهه با بحرانها و تهدیدات، آگاه و آماده باشند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان زنجان گفت: برگزاری مانورهای بزرگ و برنامهریزیهای سراسری، مانند مانورهای برق و انرژی، برای سنجش و ارتقای آمادگی کشور انجام شده است.