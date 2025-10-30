پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: طرحهای آبرسانی مناطق شهرستان هلیلان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛فرماندار شهرستان هلیلان از محرومیت ۲۸ روستای این منطقه از شبکه آبرسانی خبر داد.
«آیت قیصر بیگی» با اشاره به مطالبه مردمی در خصوص اتصال ۲۸ روستای شهرستان هلیلان به آب پایدار، خواستار تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی شد.
وی اظهار کرد: نبود دسترسی پایدار به آب آشامیدنی سالم، زندگی روزمره و سلامت ساکنان این روستاها را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
محمدی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام هم در واکنش به این دغدغه عنوان کرد: طرحهای آبرسانی به این مناطق در دستور کار قرار دارد و بخشی از طرحها هم در مرحله تأمین اعتبار و بخشی دیگر در حال اجرا هستند.