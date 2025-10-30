تأکید رئیس جمهور بر تکمیل خطوط قطار حومهای و مترو
رئیس جمهور در بازدید از بخشهایی از شبکه ریلی منطقهای تهران، گفت: باید نقاط تبادلی ایستگاههای مترو و شبکه راهآهن منطقهای، تکمیل و تجهیز شود تا مسافران و شهروندان بتوانند جابجایی و تردد آسانی با استفاده همزمان از این شبکه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست توسعه راهبری قطارهای حومهای و منطقهای راهآهن جمهوری اسلامی ایران، امروز پنجشنبه با حضور آقای پزشکیان در ایستگاه مرکزی راهآهن تهران برگزار شد.
رئیس جمهور در این نشست، پس از تشریح نکات فنی و تخصصی از طرف کارشناسان، در سخنانی بر ضرورت توسعه زیرساختها و افزایش کیفیت خدمات عمومی قطارهای حومهای و منطقهای تأکید کرد و گفت: برای توسعه راهبری قطارهای حومهای، باید کارگروهی تشکیل شود و مسائلی همچون اصلاح ساختار، بهرهگیری از تجربه مشاوران مجرب داخلی و بینالمللی، مشخص شدن شیوه مدیریت، برنامهریزی، اجرای طرحها و تأمین منابع را بررسی کند.
آقای پزشکیان تصریح کرد: برای افزایش بهرهوری و توسعه زیرساختهای راهآهن و قطارهای حومهای، علاوه بر بهرهگیری از دانش استادان و دانشگاهیان کشور، باید از تجربه کشورهای دیگر نیز که در این زمینه پیشگام هستند، استفاده شود.
رئیس جمهور با توجه به اینکه بسیاری از بخشهای شبکه ریلی کشور ناقص هستند، تأکید کرد: باید نقاط تبادلی ایستگاههای مترو و شبکه راهآهن منطقهای، تکمیل و تجهیز شود تا مسافران و شهروندان بتوانند جابجایی و تردد آسانی با استفاده همزمان از این شبکه داشته باشند.
آقای پزشکیان در این نشست دستور داد که هزینه تعمیرات اساسی ۹ دستگاه ریلباس و نیز منابع توسعه زیرساختهای شبکه ریلی به شیوههای مشخصشده، تأمین شود.
رئیس جمهور، پیش از این نشست با یک دستگاه قطار حومهای به شهرستان ورامین سفر کرد و با ظرفیتها و کیفیت فعالیت این مسیر از نزدیک آشنا شد.
آقای پزشکیان در این سفر، بر افزایش بهرهوری، مأموریتمحور کردن فعالیت قطارهای حومهای، افزایش کیفیت خدمات برای ارتقاء رضایتمندی مردم، بهبود خدمات برای استفاده تکمیلی خانوادهها از مترو و قطار با اتصال ایستگاهها و ایجاد پارکینگ (توقفگاه) در کنار آنها تأکید کرد.
رئیس جمهور، پس از بازگشت از مسیر ورامین، با استفاده از مسیر ریلی به مرکز لجستیک (آماد) و بندر خشک آپرین در محدوده اسلامشهر رفت و از بخشهای مختلف آن بازدید کرد.
آقای پزشکیان در این بازدید بر کاهش مصرف انرژی، کاهش تأخیر در جابجایی کالا، نظارت بر سولههای موجود در این مرکز به وسیله هوش مصنوعی و مدیریت عملکردها با فناوریهای جدید، تأکید کرد.
سومین و آخرین بخش برنامه امروز رئیس جمهور، حضور سرزده در مرکز دیسپاچینگ ساختمان مرکزی راهآهن جمهوری اسلامی ایران بود.
همچنین، مدیرعامل راهآهن در نشست توسعه راهبری قطارهای حومهای و منطقهای راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در ایستگاه مرکزی تهران برگزار شد، به تشریح آخرین وضع زیرساختهای این مجموعه پرداخت و گفت: اگر طرح توسعه قطارهای حومه و منطقهای تکمیل شود، در مجموع میتوانیم با ۳۰۰ عدد ریلباس، هر سال ۱۶۰ میلیون مسافر جابجا کنیم.
جبار علی ذاکری گفت: طرح توسعه سطح ۳ و ۴ قطار حومهای در محور غرب استان تهران نیز ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.
مدیرعامل راهآهن با توجه به مزایای استفاده از قطار حومهای، تصریح کرد: استفاده از این قطارها موجب میشود که میزان تصادفات جادهای و مصرف سوخت، کاهش یابد؛ همچنین در وقت و هزینه مسافران، صرفهجویی خواهد شد و علاوه بر این با استفاده از راهآهن، میزان ترافیک (رفت و آمد) و آلودگی هوا کاهشی میشود.