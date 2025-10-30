به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متین چمی‌پا در دیدار نهایی این وزن با لباس، دستکش و کلاه آبی به مصاف دوژان ژومکان از قزاقستان رفت و با وجود ارائه نمایشی خوب، پس از سه راند مبارزه و با رای داوران با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ شکست خورد و نخستین نقره بوکس ایران در این مسابقات را به گردن آویخت.

مهرشاد شرافتمند، دیگر نماینده ایران عصر امروز در فینال وزن ۷۵ کیلوگرم با حریفی از ازبکستان دیدار می‌کند.