مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روزهای آینده غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای بزرگ و صنعتی استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی طی بعد از ظهر امروز تا اواخر وقت با گذر موج ضعیفی از شمال استان، سبب افزایش ابرناکی در مناطق مرتفع شمالی و شمالِ شرقی استان خواهد شد، سپس تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود، بنابراین در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای بزرگ و صنعتی استان خواهد بود.
وی افزود: طی امروز و فردا تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست، اما از روز شنبه تا دوشنبه روند کاهش تدریجی دما پیش بینی میشود.
سبزه زاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۳۶.۴ درجه و ایذه با دمای ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۳۶.۲ درجه و کمینه دمای ۱۴.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.