به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در نخستین روز از هفته‌ی بسیج دانش آموزی اجتماع دانش آموزان اجتماع دانش آموزان بسیجی مرکز استان با عنوان پرچمداران و افسران پیشرفت در رشت برگزار و از ۳۵ دانش آموز و مربی برگزیده و بسیجی قدردانی شد.

رییس سازمان بسیج دانش آموزی گیلان در این مراسم با تشریح ویژه برنامه‌های هفته‌ی بسیج دانش آموزی، تمرکز بر خلاقیت و نوآوری و تقویت روحیه‌ی ایثار، مقاومت و استکباری ستیزی جامعه‌ی دانش آموزی استان را از محور‌های اصلی ویژه برنامه‌های این هفته عنوان کرد و گفت: بیشتر برگزیدگان مراسم امروز نیز دانش آموزان مستعد و خلاقی بودند که در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری نقش آفرینی کرده و حائز رتبه‌های برتر شده بودند.

محمدمهدی نیازمند افزود: الگو‌هایی که با جدیت و تلاش و بکارگیری خلاقیت در رویداد‌های مختلف فرهنگی و هنری درخشیدند و امروز در زمره‌ی پیشگامان یک اجتماع دانش آموزی با عنوان پرچمداران و افسران پیشرفت در آمدند.

نرگس دستیار، مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز در این مراسم بر لزوم برنامه ریزی همه جانبه برای تبلور استعداد‌های دانش آموزان مستعد استان در بخش‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی تاکید کرد و ترویج روحیه‌ی ایثار و از خود گذشتگی را درروند تربیت نسلی در تراز آرمان‌های والای انقلاب اسلامی موثر دانست.

در پایان این مراسم از پوستر جشنواره‌ی «جهت» ویژه‌ی استعدادیابی دانش آموزان خلاق و هنرمند که اختتامیه‌ی آن قرار است در اردیبهشت ماه سال آینده در رشت برگزار شود، رونمایی شد.