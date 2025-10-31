پخش زنده
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان از ثبت نام و شناسایی کودکان لازمالتعلیم بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی در استان زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فتحی گفت:در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، و با هدف جذب و پوشش تحصیلی حداکثری دانشآموزان لازمالتعلیم ۶ تا ۱۱ ساله در دوره ابتدایی، اقدامهای گستردهای در سطح مناطق ۱۴گانه آموزشی استان در حال اجراست.
وی افزود: بر اساس گزارش های ارائه شده تعدادی از کودکان واجد شرایط به دلایلی از جمله عدم اطلاع والدین از سن ورود به مدرسه، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و یا خانوادگی، تاکنون در مدارس ثبتنام نکردهاند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با تأکید بر اهمیت از دست ندادن بهترین زمان بهرهمندی از آموزشهای رسمی و پایهای، از کلیه اولیا و شهروندان درخواست کرد در صورت داشتن فرزند لازمالتعلیم یا شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، به نزدیکترین اداره آموزش و پرورش مناطق ۱۴گانه استان مراجعه کنند.
فتحی گفت: همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل در فرآیند ثبتنام، شهروندان میتوانند با شماره تلفنهای ۳۳۱۳۳۵۱۵ و ۳۳۱۳۳۵۱۶ (معاونت آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان) تماس حاصل کرده و راهنماییهای لازم را دریافت کنند.
سن ورود به دبستان در سال تحصیلی ۴۰۵-۴۰۴.نیمه اول سال ۱۳۹۸ و نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و تا یکم مهر ماه ۹۸ هم ثبت نام در پایه اول امکان پذیر است.
وی افزود: تحقق عدالت آموزشی و پوشش کامل تحصیلی دانشآموزان از اهداف اصلی آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری است و همکاری خانوادهها و عموم جامعه نقش مؤثری در تحقق این هدف ملی دارد.