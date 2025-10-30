پخش زنده
امروز: -
به همت خیرین رضوی بخش زالیان چهل نفر از زائراولی های این بخش به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی، بهویژه دانشآموزان، نسبت به تهدیدات غیرنظامی و راههای مقابله با آن زنگ پدافند غیرعامل بهصورت نمادین در مدرسه پسرانه برادران طالبی محلات نواخته شد تا اهمیت آمادگی و ایمنی در برابر تهدیدات غیرنظامی به نسل جوان یادآوری شود.
--------
به همت خیرین رضوی بخش زالیان چهل نفر از زائراولی های این بخش به مشهد مقدس اعزام شدند.
----------
درمراسمی سرهنگ سعید گودرزی بعنوان فرمانده انتظامی شهرستان خمین معرفی و از خدمات سرهنگ عبدالرضا جودکی قدردانی شد در ادامه از خانوادههای شهدای انتظامی تجلیل شد.
---------
در جلسه کارگروه جوانی جمعیت شهرستان شازند آخرین آمار جمعیتی این شهرستان مطرح و در خصوص طرح ملی مسکن نیز تصمیم گیری شد.