رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت:به منظور تسریع در بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده واحد‌های خوش حساب تولیدی و صنعتی هفته‌های استرداد توسط این سازمان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد هادی سبحانیان در نشست بررسی چالش‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی شهرستان بناب گفت:طرح هفته‌های استرداد با هدف تغییر رویکرد‌های سازمان امور مالیاتی برای مردم محورسازی فعالیت‌های خود به انجام می‌رسد تا بدین طریق واحد‌های خوش حساب مبالغ استردادی خود را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت نمایند.

وی با اشاره به اینکه زمستان سال گذشته از همین محل بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد ریال استرداد مالیاتی در کل کشور صورت گرفت اظهار کرد: با هدف تسریع در بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده و قدردانی از واحد‌های خوش‌حساب، برنامه‌ای تحت عنوان هفته‌های استرداد طراحی شده است که از این پس به صورت منظم و ماهانه برگزار خواهد شد تا مودیان واجد شرایط بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مبالغ استردادی خود را دریافت کنند.

سبحانیان بهره‌برداری کامل از سامانه مودیان را از دیگر فعالیت‌های در دست اجرای سازمان امور مالیاتی کشور بیان و اضافه کرد: با تکمیل این برنامه تمامی مشکلات مربوط به فرآیند استرداد مالیات مودیان برطرف شده و روند بازپرداخت مالیات‌ها به صورت چشمگیر سرعت خواهد گرفت.

وی گفت:سامانه جدید مودیان مالیاتی موجب رفع محدودیت‌های اعتباری صاحبان صنایع و تسهیل گردش مالی آنان خواهد شد.

سبحانیان با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به سمت دیجیتالی‌سازی کامل حرکت می‌کند یادآور شد: از ابتدای دی ماه امسال طبق قانون، صورت‌حساب‌های کاغذی دیگر اعتبار نخواهند داشت و تمام اصناف باید از نظام فاکتور و صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند و بر همین مبنا امور مالیاتی در دو سال اخیر با سرعت بالا در حال پوست‌اندازی و گذار از نظام سنتی به نظام هوشمند است تا ضمن شفاف‌سازی فرآیندها تعامل میان فعالان اقتصادی و ادارات مالیاتی به حداقل برخورد انسانی و حداکثر بهره‌وری برسد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی شهرستان بناب گفت: علاوه بر صنایع متعدد در این منطقه کشاورزی، تولید و صادرات نیز در بناب تحرکات بسیار مثبتی دارد و این شهرستان پیشروی آذربایجان شرقی و دارای جایگاه ملی است.

سبحانیان ادامه داد:در شهرستان بناب اقدامات و راهکار‌های موثر برای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان در راستای تقویت تولید، توسعه صادرات و رونق اقتصادی در حال اجراست.

طاهر روحی معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با بیان اینکه قطعی برق واحد‌های صنعتی در نتیجه ناترازی انرژی موجب کاهش تولید و تهدید درآمد فعالان بخش خصوصی شده و نیازمند حمایت و همراهی بیشتر دولت است گفت: در حالی که مالیات پرداختی واحد‌های تولیدی در تامین راه‌ها و زیرساخت‌های کشور نقش آفرین است ناترازی در بخش انرژی باعث تعطیلی چندروزه صنایع و افت محسوس تولید شده و این امر به بازار داخلی و صادراتی واحد‌ها آسیب می‌زند.

طاهر روحی اضافه کرد: کاهش تولید و از دست رفتن بازار‌های صادراتی در نتیجه این تعطیلی‌ها، موجب فشار مضاعف بر فعالان بخش خصوصی می‌شود، در حالی که این فعالان انتظار دارند دولت در قبال این همکاری اقتصادی، مشوق‌ها و بخشودگی‌های لازم را اعمال کند.

گفتنی است در این نشست موضوعاتی نظیر نشاندار کردن مالیات برای ناظرین و استفاده از ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه مطرح شد که به موجب آن خیرین می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی شهرستان‌ها انتخاب کنند. همچنین موضوع اعتبار مالیاتی در قالب جشنواره نخبگان از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.



سبحانیان در سفر به بناب از فازهای مختلف صنعت فولاد بازدید کرد و در جریان چالش ها و مشکلات صاحبان مختلف صنایع قرار گرفت.