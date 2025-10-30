پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه با رد ادعاهای تحریک آمیز گروسی درباره برنامه صلح آمیز هستهای ایران تصریح کرد: اظهار نظرهای سیاسی مدیر کل آژانس، هیچ تناسبی با کارویژه فنی این نهاد ندارد.
آقای بقائی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای ایران، گفت: مدیر کل آژانس بهتر از هرکسی میداند که برنامه هستهای ایران کاملا صلحآمیز بوده و ایران همواره در قبال تعهدات حقوقی بینالمللی خود، پایبند بوده است.
سخنگوی نهاد سیاست خارجی همچنین با اشاره به سابقه سیاسیکاری آژانس درباره موضوع هستهای ایران، تحت فشار و نفوذ آمریکا و چند کشور اروپایی، افزود: از مدیر کل آژانس انتظار میرود با درسگرفتن از تبعات فاجعهبار ناشی از اظهار نظرهای رسانهای، فراتر از صلاحیتهای فنی- تخصصی آژانس و گزارشهای سیاسی قبلی که بهانه فضاسازی و زمینهسازی برای هجوم جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران شد، از تکرار گمانهزنیهای بیمبنا و ادعاهای تحریکآمیز در این باره خودداری کند.
آقای بقائی خطاب به گروسی یادآور شد: فراموش نکنید که تنها دارنده تسلیحات هستهای در منطقه غرب آسیا، یک رژیم نسلکش متجاوز است که خطری واضح علیه رژیم منع اشاعه و تهدیدی دائمی علیه صلح و امنیت بینالمللی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با یادآوری کارشکنی مکرر آمریکا و سه کشور اروپایی در مسیر تعاملات متعارف ایران و آژانس، تصریح کرد: مدیر کل آژانس باید به جای التهاب زایی بیجا راجع به برنامه هستهای ایران و تکرار ادعاهای مسموم محافل وابسته به رژیم صهیونیستی، طرفهایی را سرزنش کند که بی اعتنا به تلاش ایران و آژانس در تنظیم شیوهنامه تعامل در شرایط پس از حمله به تاسیسات هستهای ایران؛ با اصرار بر اقدام غیرقانونی خود در شورای امنیت و ادعای بازگشت قطعنامههای لغوشده، تفاهم ایران و آژانس را غیر قابل اجرا کردند.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهارات اخیرش با بیان این که در حال انجام بازرسیهایی در ایران هستیم، مدعی شد: به تدریج به سایتهای هستهای ایران بازمیگردیم.
گروسی همچنین گفته است: در سایتهای هستهای ایران رفت و آمد و فعالیت وجود دارد ولی فورا اعلام میکنیم که این به معنی فعالیت غنیسازی نیست.