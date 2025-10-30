به گزارش خبرگزاری صداوسیما در همایش بزرگداشت روز ملی محیط‌بان که امروز ۸ آبان‌ماه در حضور شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از محیط‌بانان در شهر مقدس مشهد برگزار شد، از فراخوان دومین جشنواره فرهنگی‌ـ‌هنری خورشید هشتم ویژه محیط‌بانان رونمایی شد.

محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان، در مراسم بزرگداشت روز ملی محیط‌بان با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در ترویج مفاهیم محیط‌زیستی، «جشنواره خورشید هشتم» را فرصتی ارزشمند برای نمایش جلوه‌های ایثار، عشق و تعهد محیط‌بانان به حفاظت از طبیعت ایران دانست و افزود: این رویداد می‌کوشد روایت‌های زیسته محیط‌بانان را از مسیر هنر و رسانه به گوش جامعه برساند.

وی هدف از برگزاری دومین جشنواره فرهنگی هنری خورشید هشتم را ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، ارج نهادن به تلاش‌های محیط‌بانان و مستندسازی آثار فرهنگی و هنری آنان عنوان کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده این جشنواره از آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا بهمن‌ماه امسال ادامه دارد.

مدادی اظهار داشت: این جشنواره با انتشار فراخوان عمومی از امروز ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴، با دریافت آثار از طریق تارنمای آن به آدرس https://kh۸.doe.ir به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد و دریافت آثار تا ۸ آذرماه به مدت دوماه ادامه دارد و داوری نهایی دی‌ماه و آیین اختتامیه جشنواره نیز در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.