به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین رقابت فصل هاکی روی یخ جوانان دختر برگزار شد و دو تیم سیمرغ و هما به مصاف هم رفتند که بازی در وقت معمول و اضافه به تساوی رسید تا دیدار به ضربات پنالتی برسد.

از مجموع ۴ پنالتی دو تیم، سیمرغ دو بار و هما یک بار به گل رسیدند و با این حساب با تساوی امتیازات، سیمرغ به لطف پیروزی بیشتر در مصاف‌های رودررو برابر هما فاتح آخرین رقابت فصل شد.

مراسم اختتامیه این رقابت‌ها، در آخرین ساعت چهارشنبه با حضور بهرام ساوه شمشکی رئیس، فاطمه کیادربندسری نایب رئیس بانوان، کاوه صدقی نایب رئیس مردان و رئیس انجمن هاکی روی یخ، باباپور رئیس کمیته رولر اسکی با تجلیل از سه تیم برتر (سیمرغ، هما و تندر) مربیان جوان هر چهار تیم حاضر، داوران و دست‌اندرکاران برگزار شد.