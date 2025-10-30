پخش زنده

دو سوم روستاهای زنجان به خانههای ورزش تجهیز شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ایجاد خانههای ورزش روستایی یکی از مهمترین طرحها در راستای توسعه و ترویج فعالیتهای ورزشی در مناطق روستایی به شمار میرود.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: در زمان حاضر با کارهای انجام گرفته دو سوم روستاهای زنجان به خانههای ورزش روستایی تجهیز شدهاند که این مهم در راستای توسعه ورزش و بهره مندی از مزایای آن بوده است.
امانی افزود: در زمان حاضر حدود ۹۰۰ روستا در استان زنجان وجود دارد و این اداره کل نسبت به تجهیز ۳۹۲ خانه ورزش روستای اقدام کرده است.
وی میگوید: تعدادی از روستاهای استان نیز خانه نشاط، سالن و یا چمن ورزشی دارند که با احتساب این موارد میتوان گفت ورزش روستایی آمار زیادی را شامل میشود.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: طبق تعهدات، این اداره کل مقرر بود امسال ۲۸ خانه ورزش روستایی را تجهیز کند که با سازو کارهای صورت گرفته این رقم به ۴۰ خانه افزایش یافت.
امانی افزود: این خانههای ورزش روستایی با توجه به آمایش سرزمینی به تناسب ظرفیت و استعداد جوانان روستایی با اقلام ورزشی پرکاربرد و اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال تجهیز شده است.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه خانه ورزش روستایی تا حدودی با استقبال گروههای هدف مواجه بوده است، گفت: برای رسیدن به هدف مطلوب فاصله وجود دارد و باید فرهنگ سازی بیشتری انجام شود.