مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی کاروان جدید عمره مفرده استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دستگردی با توجه به تقاضای زائران برای تشرف به عمره مفرده در آبان بدینوسیله به اطلاع میرساند کاروان عمره جدید مورخ ۲۶ آبان ماه (ایام فاطمیه) به استان تخصیص یافت.
وی اعلام کرد: دارندگان اسناد عمره مفرده میتوانند از طریق سامانه my.haj.ir و یا مراجعه به دفاتر زیارتی سطح استان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
مدیر حج و زیارت استان گفت: ودیعه گذاران عمره مفرده بانکهای ملی و ملت از اولویت یک تا ۶۰۰ مجاز به ثبت نام و انتخاب کاروان هستند.