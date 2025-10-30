به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رسول زارعی افزود: ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر که مهم‌ترین بخش کار بود قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال گذشته برای اولین بار از مجموع پول‌هایی که در قالب مسئولیت‌های اجتماعی بود اعتباراتی هم از وزارت نفت در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به اینکه سال بودجه‌ای ۱۲ ماهه است، اضافه کرد: ۶ ماه به این ۱۲ ماه اضافه می‌شود تا زمان هزینه کرد افزایش یابد و در آخرین جمع بندی که در پایان امسال صورت گرفت منابع جذب نشده به خزانه برگشت داده شد.

زارعی گفت: مجری‌های طرح‌های عمرانی استان بوشهر به واسطه فعالیت‌ها و تلاش‌های حسابداران در دستگاه‌های بخش‌های مالی یک جمع بندی بسیار کلی از سال ۱۴۰۳ تهیه و تدوین شد.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ از لحاظ منابع مالی سال منحصر به فردی بود، گفت: همه منابع که به طور دقیق در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت، جذب شده است و سایر منابع هم برای اجرای طرح‌های عمرانی استفاده شد.