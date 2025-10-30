پخش زنده
امروز: -
نوای باران، دوباره بر خاک تشنه مازندران نواخته شد؛ نغمهای از رحمت که دل کشاورز را گرم کرد و زمین را برای فصل رویش آماده ساخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابرها مهمان زمینهای شمال شدهاند؛ باران نرم و آرام، شانه خاک را نوازش میکند و هر قطره باران، امیدی در دل کشاورز است.
درختان، زیر باران شادابتر ایستادهاند؛ رنگِ مرکبات براقتر و بویِ باغ، تازهتر شده است.
نعمت خنک و جانبخشی که کشاورزان این دیار، ماه هاست چشم به راهش بودند، با نخستین بارشهای پاییزه، عطش خاک فرو نشسته و امید به کشتهای تازه، در دل کشاورزان زنده شده است.
در روستاهای مرکزی مازندران، بارشهای اخیر، کشاورزان را به تکاپو انداخته تا زمینها را برای کشتهای پاییزه آماده کنند.
کشاورز گندم کار میگوید: خدا رو شکر باران به موقع آمد و زمین نرم شد، حالا میتوانیم بذر گندم و کلزا رو راحتتر بکاریم و امسال هم به رحمت خدا دلگرمیم.
یکی از باغداران مرکبات در روستای اوجامحله ساری میگوید: این باران مثل نفس تازه برای درختان مرکبات است و با این بارش برگ درخت شستوشو شد.
این باغدار ادامه داد: با بارندگیهای به موقع و مناسب، رنگ میوهها بهتر شده و آفت هم کمتر میشود.
افزایش کیفیت محصول با بارش باران
یکی از کارشناسان جهاد کشاورزی درباره بارش باران میگوید: این بارشها ضمن تقویت رطوبت خاک، تأثیر چشمگیری در افزایش کیفیت محصول خواهد داشت.
امیر معصومی افزود: این میزان بارش، فرصت مناسبی برای آغاز کشت پاییزه فراهم کرد و همچنین باغداران مرکبات میتوانند از این رطوبت برای کاهش تنش آبی درختان بهره ببرند.
نوید فصلی تازه با بارش مهر و برکت
بارش مهر و برکت، در شالیزارها و باغهای شمال، نویدبخش فصلی تازه است، فصلی از رویش، روزی و شکرگزاری.
نعمتِ خنکِ خدا که جان تازهای به زمینهای خسته میدهد و در هر قطره این باران، دعایی جاری برای برکت زمین و دل کشاورز مازندرانی است.
امیدی دوباره برای کشاورزان
باران، پس از روزهای خشک، آرام به زمینهای مازندران بازگشته است؛ نغمهای از رحمت که بر خاک تشنه میبارد و صدای زندگی را دوباره زنده میکند و برای کشاورز، هر قطره باران یعنی امید.
خاک نرم شده، بذر به استقبال رفته، و دلها گرم از وعدۀ رویش پاییزه است.
این باران، تنها نعمتِ آسمان نیست؛ پیوند خاک و دلِ کشاورز است، روایتِ فصلی که با شکرگزاری آغاز میشود و با امید ادامه مییابد.
سیده حکیمه موسوی گزارش میدهد