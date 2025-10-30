به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهرستان چهاربرج با داشتن چهار شهید ۱۳ و۱۴ ساله که دو تن از آنها جاوید الاثر هستند رکوردار بیشترین شهید نوجوان در استان است ، شهدایی که با تاسی به حضرت علی اکبر (ع)و با وجود اینکه به سن تکلیف نرسیده بودند با لبیک به فرمان امام راحل در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت کردند.

همزمان با هفته بسیج دانش آموزی در مراسم ویژه ای یاد و خاطره این شهدای والامقام گرامی داشته شد.

در این مراسم فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گفت : آحاد جامعه از اول انقلاب تا به امروز در همه حوادث از جمله جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پای کار بودند و طی این مدت اقشار مختلف جامعه از نوجوان گرفته زن و مرد به تکلیف خود در قبال نظام مقدس عمل کرده اند و دشمنان را با حضور به موقع خود ، ناکام گذاشتند.

سرهنگ عباسیان در ادامه گفت :شهدا با نثار خون پاک خود نگذاشتند تا پای نامحرمان به کشور عزیزمان باز شود و ما امروز وظیفه داریم با تبعیت از مقام معظم رهبری راه شهدا را ادامه دهیم.