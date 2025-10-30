پخش زنده
هوای استان زنجان سرد می شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان از کاهش دمای هوای استان از امروز خبر داد.
رحمان نیا به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صادف بوده ولی از اواخر امروز بر میزان پوشش ابرها افزوده میشود.
وی گفت: با توجه به پوشش ابرها شاهد بارش باران محلی به خصوص مناطق شمالی استان خواهیم بود.
مدیرکل هوشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد در استان خبر داد و گفت: در برخی از ساعات بر میزان سرعت وزش باد افزوده میشود که در این میان به شهروندان تصیه میشود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.
رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان از امروز کاهش یافته و هوا سرد میشود.