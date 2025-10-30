پخش زنده
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: تمام زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه رایگان قرار میگیرند و این اقدامی در راستای حمایت از امنیت اقتصادی و اجتماعی آنها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی در نشست با استاندار اردبیل، اظهار کرد: در حوزه اشتغال یک هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی در این استان برای جامعه هدف بهزیستی فراهم آمده و با احداث ساختگاههای جدید، احداث نیروگاههای سه مگاواتی را با هدف ایجاد فرصت اشتغال برای معلولان سخت اشتغال خواهیم داشت.
وی افزود: ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از بابت اشتغال این معلولان به حساب آنها واریز خواهد شد و پیش بینی میشود ۶۰۰ نفر در این طرح فرصت اشتغال پیدا کنند.
۱۴۰ مسکن مددجویان تا پایان سال افتتاح میشود
رئیس سازمان بهزیستی کشور در مورد ساخت مسکن برای جامعه هدف بهزیستی استان اردبیل تصریح کرد: ۱۴۰ واحد مسکن تا پایان امسال تکمیل و افتتاح خواهد شد و پرداختی بلاعوض بهزیستی نیز به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
حسینی گفت: تمام زنان سرپرست خانوار در این استان تحت پوشش بیمه رایگان قرار میگیرند و این شامل شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و مناطق روستایی و عشایری است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ویلچر مورد نیاز تمام معلولان پشت نوبت تأمین شده و ۱۶ هزار دانشجو و دانشآموز استان اردبیل از هزینههای تحصیلی و حمایتهای همه جانبه بهره میبرند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: ما طرح سلام را به صورت پایلوت در استان اردبیل اجرا میکنیم تا با همکاری آموزش و پرورش از ظرفیت واحدهای آموزشی در نوبت عصر برای خدمات رسانی بیشتر به جامعه هدف بهره بگیریم.
حسینی از اجرای غربالگری سالمندان و عملیاتی شدن طرح سی. بی. آر در مناطق شهری خبر داد و بیان کرد: اجرای طرح سلام و برگزاری مسابقات محله محور جز برنامهها و اولویتهای بهزیستی در سال جاری خواهد بود.
هشت میلیون جامعه هدف داریم
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه یادآور شد: کل جامعه مخاطب بهزیستی محسوب میشوند و امروز به صورت فراگیر خدمات ما انجام شده و به صورت ویژه برای هشت میلیون نفر در کشور و ۱۰۲ هزار نفر در این استان خدمات متنوع ارائه میکنیم.
حسینی این خدمات را از غربالگری بینایی و شنوایی گرفته تا خدمت رسانی به سالمندان و سایر گروهها یادآور شد و اظهار کرد: مأموریت بهزیستی به رغم محدود شدن ساختارش به ۱۷۰ مورد افزایش یافته و این تنوع خدمات هیچ تناسبی با ساختار، اختیارات و مأموریت بهزیستی ندارد.
وی بهزیستی را مردمیترین سازمان کشور عنوان کرد و گفت: ۲۳ هزار مؤسسه تحت پوشش بهزیستی هستند و ما ماهانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به این مؤسسات پرداخت میکنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: پرداختی یارانه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد به این مؤسسات انجام میشود ولی سپهر خدمات رسانی این نهاد شکل فراگیر و گستردهای به خود گرفته است.
حسینی از تدوین زیست بوم مشارکت فراگیر بهزیستی خبر داد و تصریح کرد: ۱۲ راهبرد در این طراحی جامع در نظر گرفته شده که مسئولیت اجتماعی استانها در این راستا است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در کمتر از یک هفته در قالب پویشی برای فرزندان مشغول به تحصیل بهزیستی ۲۹۰ میلیارد تومان جمع آوری کمکهای مردمی را نظاره گر بودیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: در ۶ ماهه اول امسال بحث کمکهای مردمی به صورت نقدی و غیرنقدی در این استان تا ۱۹۵ درصد افزایش یافته است.
اشتغال جامعه هدف بهزیستی با توسعه نیروگاههای خورشیدی
همچنین مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: در استان اردبیل به ظرفیت ۸۵ مگاوات عملیات احداث نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر شروع شده است.
وی افزود: قرار است ۱۰۰ مگاوات با همکاری کمیته امداد در استان اردبیل اجرایی شود تا ما بتوانیم کسری ۱۲۰ تا ۱۵۰ مگاوات انرژی را در پیک مصرف به نحوی مدیریت کنیم. با پشتیبانی سازمان بهزیستی قرار است برای معلولان و مددکاران نیروگاههای کوچک خورشیدی راه اندازی شده تا آنها بتوانند از منافع آن بهرهمند شده و اشتغال مناسبی پیدا کنند.
امامی یگانه به مأموریتهای متنوع و فراگیر بهزیستی و ضرورت تجهیز امکانات و توجه به نیروی انسانی را به عنوان یک رویکرد واقعی یادآور شد و گفت: حتی میتوان از ظرفیت خیرین در انجام مأموریتهای بهزیستی و خدمات رسانی به جامعه هدف و مورد نظر بهره گرفت.
وی با اشاره به تدوین و تهیه طرح جامع زیست بوم مشارکت بهزیستی و اقدام تحسین برانگیز این مجموعه در افزایش ظرفیتها در این بخش خاطرنشان کرد: ۶ هزار میلیارد تومان جمع آوری کمکهای مردمی و استفاده از مشارکت عمومی خود ظرفیتی مطلوب برای این نهاد فراهم کرده است.
استاندار اردبیل به فعالیت پویش محله محور و دیدارهای مردمی اشاره کرد و یادآور شد: در این دیدارها میتوان خدمات بهزیستی را به ویژه با اولویت غربالگری شنوایی و بینایی و انجام آزمایشهای ژنتیکی یادآور شده تا جلوی آسیبها، دغدغهها و معلولیتهای احتمالی گرفته شود.
امامی یگانه به موضوع سالمندی و ارائه خدمات کیفیتر به این جامعه ارزشمند و با تجربه اشاره کرد و گفت: هر چند کاستیها و نارساییها را در این حوزه نظاره گر بودیم، اما بهزیستی در کنار ۱۸ دستگاه دیگر سعی دارد تا موانع از پیش رو برداشته شده و با نگاه جامع پشتیبانی از این قشر به انجام برسد.
کوثر سالمندترین شهر اردبیل است
وحید خلوصی مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل نیز در این نشست گفت: شهرستان کوثر با ۱۰.۶ دهم درصد جمعیت سالمند به عنوان سالمندترین شهرستان استان اردبیل محسوب میشود.
وی افزود: خلخال و نیر هر کدام با ۱۰ درصد جمعیت سالمند بعد از کوثر، بیشترین جمعیت سالمندی استان اردبیل را دارند در حالی که شهرستان اصلاندوز با ۴.۴ دهم درصد جمعیت سالمندی جوانترین شهر استان اردبیل به حساب میآید.
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل تصریح کرد: از لحاظ ثبت احوال جمعیت بالای ۶۵ سال به عنوان جمعیت سالمند محسوب میشود که ۷.۲ دهم درصد جمعیت استان اردبیل در سن سالمندی قرار گرفتهاند.
خلوصی گفت: جمعیت میانسال استان ۶۹ سال و جمعیت کمتر از ۱۵ سال نیز در این استان ۲۳.۸ دهم درصد است که با احتساب جمعیت سالمندی شرایط متفاوتی را در این استان نظارهگر هستیم.
اردبیل چهاردهمین استان سالمند کشور
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر سالمندی استان اردبیل به طور میانگین آمار بالاتر از جمعیت سالمندی کشور را دارد چرا که در این استان میانگین سالمندی ۸.۱ درصد در حالی که این رقم در سال آینده به ۸.۲ درصد خواهد رسید.
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل اضافه کرد: پیش بینی میشود در سال ۱۴۱۵ میانگین جمعیت سالمندی استان اردبیل ۱۲.۶ دهم درصد برسد که بالاتر از آمار ۱۱.۵ درصدی کشوری در جمعیت سالمندی خواهد بود.
خلوصی بیان کرد: ما به صورت دقیق آمارها و اطلاعات را در این حوزه رصد میکنیم و با توجه به اینکه آمار تولد و مرگ و میر در کنار سایر آمارها به روز است، قطعا شرایط دادههای ما به روزتر و جامعتر است.
وی یادآور شد: استان اردبیل از لحاظ شاخص جمعیت سالمندی رتبه ۱۴ کشور را به خود اختصاص داده است.
روستاگردی اورژانس اجتماعی در اردبیل
همچنین طاهره رزاق پور مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: استان اردبیل جز استانهای پیشروی کشور در تسهیلگری و توسعه فعالیتهای سی. بی. آر در مناطق روستایی است.
وی به راه اندازی ۲۵ صندوق خرد محلی اشاره کرد و افزود: با همکاری زنان روستایی موفقیت این صندوق و خدمات ارائه شده به جامعه هدف را شاهد هستیم.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل پیشتازی این استان را در سازماندهی تیمهای محب و اورژانس اجتماعی در خدمات رسانی سریع و به موقع یادآور شد و تصریح کرد: این تیم فعالیتی مناسب و مطلوب در حوادث و رویدادهای مختلف به ویژه مانور برگزار شده در هفته پدافند غیرعامل داشته است.
رزاق پور گفت: از طرحهای ابتکاری بهزیستی استان پایش و بازنگری تمامی پروندههای جامعه تحت پوشش و راه اندازی سایت جلب میزان رضایتمندی مراجعان بوده است.
وی به فعالیت اورژانس اجتماعی در قالب روستاگردی و مدرسه گردی اشاره کرد و یادآور شد: پایش تمام فرزندخواندهها با ارزیابی وضعیت آنها انجام شده و از محل تملک و دارایی نیز برای استان بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته تا ما تجهیز منابع و امکانات را شاهد باشیم.