به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در آخرین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که از روز دوم آبان به میزبانی شهر ووشی چین آغاز شده است، در وزن ۷۴- کیلوگرم امیرسینا بختیاری در مبارزه اول خود به مصاف فرومپات از تایلند رفت و هر چند یک راند را به این تکواندوکار واگذار کرد، اما در نهایت دو بر یک برنده شد و به دور دوم صعود کرد.

ملی پوش تکواندو استان در دور دوم این مسابقات به مصاف جواد آقایف از آذربایجان رفت و این بار هر دو راند را با برتری پشت سر گذاشت. حریف بختیاری دارنده مدال برنز قهرمانی جهان بود.

بختیاری در مرحله یک هشتم نهایی رو در روی مانیکونه از ایتالیا قرار گرفت و راند اول را به او واگذار کرد، اما در دو راند بعدی پیروز شد و توانست جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب کند و مدال برنز خود را قطعی کرد.

ملی پوش تکواندو استان در نیمه نهایی به مصاف پونتز از برزیل رفت و در دو راند شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.

حریف بختیاری در نیمه نهایی مدال برنز المپیک پاریس و نقره قهرمانی جهان در مکزیک را در کارنامه خود دارد.