جایگاه صابر کاظمی در مسابقات والیبال، پشت خط زنی است که توانسته در این جایگاه به موفقیت های بسیاری دست یابد و درخشش بین المللی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ صابر کاظمی متولد ۳ دی ماه سال ۱۳۷۷ در شهرستان آق قلای استان گلستان، از بازیکنان مطرح تیم ملی والیبال ایران است.

کاظمی دارای ۲ متر و ۵ سانتی متر قد و ۸۷ کیلوگرم وزن است.

وی والیبال را از کلاس پنجم ابتدایی شروع کرد و با تیم زیر گروه میدان آق قلا قرار داد بست..

این بازیکن جوان با بازی خوب خود، توانست استعداد خود را به اثبات برساند.

جایگاه صابر کاظمی در مسابقات والیبال، پشت خط زنی ست که توانسته در این جایگاه به موفقیت‌های بسیاری دست یابد.

او اولین بازی ملی خود را در سال ۲۰۱۸ در لیگ ملت‌های والیبال مردان، مقابل تیم ایتالیا تجربه نمود.

صابر کاظمی در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال توانست در هشتمین مسابقه خود در برابر برزیل قرار گیرد که البته والیبالیست‌های ما نتوانستند از سد برزیل عبور کنند، اما در این بازی، صابر کاظمی با کسب ۱۵ امتیاز، عنوان امتیاز آورترین بازیکن ایران را به دست آورد.

در همان سال، بار دیگر از او برای بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ و والیبال قهرمانی مردان جهان دعوت شد.

پس از آن این والیبالیست گلستانی با باشگاه زراعت بانک ترکیه قراردادی یک ساله بست که این انتقال او را به جوان‌ترین لژیونر تاریخ والیبال ایران مبدل گرداند.

پس از گذشت یک سال و با خاتمه یافتن قراردادش در لیگ ترکیه، به ایران بازگشت و در لیگ ایران بازی کرد.

کاظمی بعد از بازگشت از ترکیه به ایران در لیگ کشورمان بازی کرد و بازی‌های چشمگیری داشت و آخرین تحول ورزشی ستاره والیبال ایران قرارداد با تیم الریان قطر بود.

او در حالی که ۶ روز از قراردادش با باشگاه قطر می‌گذشت و در حالی که برای شنا به هتل محل استقرار باشگاه خود رفته بود به علت نامعلومی دچار عارضه مغزی شد و به کما رفت.

به دنبال تصمیم خانواده وی، ایشان در ۶ آبان ۱۴۰۴ از آنجا برای ادامه درمان به یک بیمارستان در تهران انتقال یافت.

در تاریخ ۷ آبان، کمیسیون پزشکی مرگ مغزی صابر کاظمی ملی پوش سابق والیبال ایران را تایید کرد.