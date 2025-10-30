\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b \u0645\u062e\u0627\u0637\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0627 \u00ab\u0631\u0648\u06cc \u062e\u0637 \u062a\u0645\u0627\u0633\u00bb \u0627\u0632 \u062a\u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0645\u0639\u0648\u0642\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0634\u0645\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u062f\u0627\u062a\u060c \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f\u0627\u062a \u0648 \u0642\u062f\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u06f0\u06f9\u06f1\u06f8\u06f8\u06f6\u06f1\u06f6\u06f6\u06f2\u06f8 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc\u062f \u062a\u0627 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u0648\u062f.\n\n\n